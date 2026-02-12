La finale di Coppa Italia di Serie D non si giocherà in un’unica partita a Gubbio. Le squadre Ancona e Pistoiese si sfideranno in due incontri di andata e ritorno. La decisione è stata presa per motivi di ordine pubblico, evitando grandi assembramenti in un’unica sede. La finalissima si svolgerà quindi su due partite, come già annunciato dalle organizzazioni.

Niente finale unica di Coppa Italia a Gubbio, Ancona e Pistoiese si contenderanno il trofeo di serie D con partite di andata e ritorno. Andata allo stadio Melani di Pistoia mercoledì prossimo alle 17.30 – meno di una settimana – e ritorno sabato 7 febbraio al Del Conero di Ancona alle ore 20. Ieri mattina il dietrofront della Lega Nazionale Dilettanti, un vero pateracchio. In realtà la Lega nella prima comunicazione dello scorso 9 febbraio aveva esplicitato chiaramente che il programma era "soggetto ad eventuali variazioni secondo le disposizioni della Questura di Perugia" ma intanto aveva ufficializzato data e luogo, mettendo in moto tutta una serie di reazioni da parte delle rispettive tifoserie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motivi di ordine pubblico. Le spoglie di San Francesco: "sfrattano» la finalissima di Coppa dell’Ancona

A febbraio, Assisi ospiterà l’esposizione delle spoglie di San Francesco presso la Chiesa inferiore, in occasione dell’Ottocentesimo anniversario della sua morte.

Il 7 gennaio 2026, a Sarno, la Polizia di Stato ha chiuso temporaneamente un locale nel rispetto delle normative di ordine pubblico.

Argomenti discussi: Pacchetto sicurezza: cosa cambia. Dal fermo preventivo alla stretta sul porto di coltelli; Locale in pieno centro ad Arezzo chiuso per motivi di sicurezza e ordine pubblico; Coppa Italia, che dietrofront: la finale Ancona-Pistoiese non si giocherà più a Gubbio in gara unica per motivi di ordine pubblico; Concessioni, la Corte Ue boccia la prelazione del promotore: viola la parità di trattamento.

Campagna, revocata l’autorizzazione per la presentazione del libro di Caio Mussolini: stop per motivi di ordine pubblicoIl sindaco di Campagna annulla l'evento sul libro di Caio Mussolini dopo le proteste dell'Anpi e per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico in città ... infocilento.it

La particolarità della chiesa di San Francesco a Ravenna è qualcosa di veramente magico e quasi surreale: possiede una cripta sommersa che sembra uscita da una fiaba o da un film di avventura. Sotto l'altare maggiore si trova una finestrella (una sorta di o - facebook.com facebook