Sarno questore chiude locale per motivi di ordine pubblico

Il 7 gennaio 2026, a Sarno, la Polizia di Stato ha chiuso temporaneamente un locale nel rispetto delle normative di ordine pubblico. L’intervento, eseguito dalla Divisione Polizia Amministrativa e Sociale in collaborazione con il Commissariato di Pubblica Sicurezza, ha portato alla sospensione della licenza per 10 giorni. Questa misura mira a garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti nella zona.

Tempo di lettura: < 1 minuto Nella mattinata di oggi 7 gennaio 2026, la Polizia di Stato, con personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, coadiuvato da agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, ha dato esecuzione a un provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 10 giorni, ai sensi dell'Art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nei confronti di un esercizio pubblico operante nel territorio del comune di Sarno. Il provvedimento, adottato dal Questore della provincia di Salerno, è scaturito a seguito di una mirata attività istruttoria condotta dal Commissariato di Sarno, che ha evidenziato come il locale fosse divenuto luogo di ritrovo abituale di soggetti gravati da precedenti di polizia e teatro di episodi idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica.

