Oltre mille persone hanno approfittato dell’apertura straordinaria del chiostro di San Domenico e dell’ex chiesa della Carità recentemente riconsegnati dopo il restauro. Domenica è stato un vero e proprio abbraccio collettivo scandito da tante presenze con un afflusso costante di visitatori, in gran parte cittadini tifernati. Tutti in fila per riscoprire due tesori architettonici restituiti finalmente al loro antico splendore. L’iniziativa, programmata dall’amministrazione comunale per domenica scorsa (sarà ripetuta con ingresso libero il 29 marzo), permette di ammirare da vicino i complessi lavori di recupero che hanno interessato il luogo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Chiostro di S. Domenico. Oltre mille cittadini

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