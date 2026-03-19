Dopo due anni di lavori, il chiostro di San Domenico è stato riaperto ai cittadini di Tiferno. La struttura, che si trova nel centro storico, è stata recentemente restaurata e ora torna a essere accessibile alla comunità, offrendo nuovamente un luogo di storia e tranquillità. La riapertura è stata accolta con entusiasmo da chi frequenta abitualmente questa parte della città.

Il chiostro di San Domenico dopo due anni di lavori è tornato a battere nel cuore della città in tutto il suo splendore. L’inaugurazione del complesso di San Domenico e dell’ex Chiesa della Carità avvenuta ieri rappresenta "molto più di un semplice restauro: è la riconsegna di uno scrigno di storia e bellezza che definisce l’identità della comunità tifernate ". Per permettere a tutti di ammirare questo tesoro, il comune ha programmato due giornate di apertura a ingresso libero per domenica 22 e domenica 29 marzo, dalle 15 alle 18. Il fulcro di questo lavoro di riqualificazione, dal valore di 2 milioni 520 mila euro (finanziato in gran parte dai fondi Pnrr), ha riguardato il recupero architettonico e artistico del complesso le cui radici affondano nel XII secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La bellezza ritrovata. Il Chiostro di S. Domenico è tornato ai tifernati

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