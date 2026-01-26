La politica discute la cocaina scorre

Mentre la politica si divide su questioni di principio, la cronaca segnala un preoccupante aumento di consumo di sostanze stupefacenti tra i giovani. La questione della droga rimane un tema complesso, che richiede attenzione e risposte concrete per prevenire e contrastare questa realtà spesso nascosta. Un’analisi sobria e informata è fondamentale per comprendere le cause e le possibili soluzioni di un problema che riguarda l’intera società.

Mentre la politica continua a battibeccare, a rimpallarsi colpe e meriti su ogni tema, spesso più per posizionamento che per sostanza, la cronaca accende una luce su un mondo che resta drammaticamente presente quanto invisibile: droga e giovani. Un tema che meriterebbe un'attenzione costante e prioritaria, per i costi umani e sociali che inevitabilmente trascina con sé. Il sequestro di quasi sette chili di cocaina tra Fiumicino e Dragoncello, con l'arresto di una madre e di un figlio, non è solo una notizia giudiziaria. È uno squarcio su una realtà che attraversa le città, le famiglie, i quartieri, spesso senza fare rumore.

