A Montignoso, il Partito Democratico ha deciso di non aprire le primarie per scegliere il candidato a sindaco. La richiesta di coinvolgere i cittadini in una consultazione popolare è stata respinta, lasciando il centrodestra senza un candidato ufficiale e aprendo un'incertezza sulla corsa alle prossime elezioni comunali.

Niente primarie. La richiesta di scegliere attraverso una consultazione il prossimo candidato a sindaco di Montignoso per il centrosinistra è bocciata. Ha detto “no” l’assemblea dell’Unione comunale del Partito Democratico di Montignoso che, spiega, "ha approvato con un consenso amplissimo la relazione del Segretario Luca Nicolini, conferendo un mandato politico chiaro sull’impostazione e sul metodo del percorso che porterà alle prossime elezioni comunali ". E la linea è: niente primarie. "Un voto che sancisce una larga e solida condivisione interna della linea proposta e che colloca il Partito Democratico al centro della costruzione della nuova fase politica e amministrativa di Montignoso " assicura il Pd. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Candidato a sindaco? Niente primarie. Il Pd dice no alla scelta di coalizione per le prossime elezioni a Montignoso

