Un algoritmo ha analizzato le probabilità di vittoria del Milan nello scudetto. Secondo la previsione, ci sono pochi dubbi sulla probabilità di successo della squadra alla fine del campionato. La previsione si basa su dati e statistiche aggiornate, senza considerare variabili esterne o eventuali imprevisti. La questione rimane aperta fino al completamento delle partite e alla definizione della classifica finale.

La 30^ giornata di Serie A è finita da un paio di giorni, ora non si fa altro che parlare e commentare la corsa Scudetto, che a otto turni dalla fine è più aperta che mai. L'ultimo weekend, infatti, ha riportato speranza nei tifosi di Milan e Napoli per una rimonta che avrebbe dell'incredibile. Ora la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Antonio Conte sono distanti rispettivamente 6 e 7 punti dall'Inter capolista. Tutto questo grazie alle vittorie con Torino e Cagliari, ma anche per via del pari dei nerazzurri contro la Fiorentina. Considerando i calendari e le gare rimanenti, non è impossibile da immaginare una rimonta da parte di queste squadre, ma non è così per l'algoritmo OptaPredictor. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Chi vincerà lo Scudetto? Per l’algoritmo OptaPredictor ci sono pochi dubbi: ecco la previsione

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