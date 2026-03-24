Shalana Santana, seconda moglie di Massimiliano Gallo, è una modella e attrice brasiliana. Ha preso parte a diverse serie televisive, tra cui “Don Matteo”. La sua carriera nel settore dello spettacolo include apparizioni televisive e l’attività di modella. La sua presenza nel mondo dello spettacolo italiano si lega principalmente alle partecipazioni a programmi televisivi e produzioni seriali.

h alana Santana, l’attuale e seconda moglie di Massimiliano Gallo, è una modella e un’attrice brasiliana nota per aver partecipato ad alcune serie tv, tra le altre Don Matteo. Dal 2006 vive in Italia ed è sposata con l’attore Massimiliano Gallo. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha uniti ormai diversi anni fa Shalana Santana era precedentemente legata al dentista napoletano Alessandro Lukacs (noto ai più come concorrente della seconda edizione del Grande Fratello). Dall’amore tra Massimiliano Gallo e la moglie Shalana Santana è nata Artemisia, la prima figlia della coppia. Entrambi erano già diventati genitori: l’attore della figlia Giulia nata dal precedente matrimonio, mentre Shalana è mamma di Leon, il figlio nato da una passata relazione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Shalana Santana, la seconda moglie di Massimiliano Gallo e cosa fa nella vita?

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