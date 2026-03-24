Chi è Paola Penzo moglie di Gino Paoli | rimasta accanto a lui fino all’ultimo

Il 24 marzo 2026, il cantautore è deceduto all'età di 91 anni. Paola Penzo, sua ultima moglie, è stata al suo fianco fino alla fine. La notizia della scomparsa è stata comunicata attraverso fonti ufficiali e confermata da alcuni familiari. La coppia si era unita in matrimonio negli anni passati e aveva condiviso momenti di vita e carriera insieme.

Il noto cantautore si è spento oggi, 24 marzo 2026, all’età di 91 anni: tutto sull’ultima moglie. Gino Paoli è morto oggi, martedì 24 marzo 2026, all’età di 91 anni. Accanto a lui, sino alla fine, l’ultima moglie, Paola Penzo. Ecco chi è. Lutto nel mondo della musica italiana per la morte di Gino Paoli. Il grande cantautore si è spento all’età di 91 anni a Genova, città che lo aveva adottato e di cui era diventato simbolo artistico. A rendere nota la notizia della morte di Paoli la famiglia tramite una nota: “Questa notte Gino ci ha lasciati in serenità e circondato dall’affetto dei suoi cari.” Fino all’ultimo accanto a lui la moglie, Paola Penzo, conosciamola meglio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Tutto quello che riguarda Paola Penzo

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