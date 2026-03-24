Paola Penzo chi è l’ultima moglie di Gino Paoli

Paola Penzo è l’ultima moglie di Gino Paoli, un cantautore italiano. In un’intervista, Paoli ha affermato di essere stato con Penzo per cinquant’anni, definendola il suo grande amore. Ha aggiunto di non capire come faccia a non andarsene e ha dichiarato che senza di lei non sarebbe più vivo, soprattutto in questo momento.

“Mia moglie ha “ammazzato” tutte le altre: stiamo insieme da 50 anni, il mio grande amore è lei. Non so come non scappi, soprattutto ora. Se non ci fosse lei, non ci sarei già più, perché, ora sì, mi sarei rotto”. Così Gino Paoli parlava in una delle sue ultime interviste di Paola Penzo, la donna che gli è stato accanto fino alla fine. Una relazione che ha attraversato mezzo secolo senza mai perdere intensità. Gino Paoli, chi è la moglie Paola Penzo. Classe 1956, Paola Penzo è un’autrice musicale di Modena. La storia d’amore con Gino Paoli è sbocciata negli anni Ottanta, in un periodo in cui la vita del cantautore genovese aveva già conosciuto eccessi, amori celebri e inquietudini profonde. 🔗 Leggi su Dilei.it

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