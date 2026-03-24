Addio a Gino Paoli la moglie Paola Penzo vicina a lui fino all' ultimo

Da modenatoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È deceduto oggi il cantautore Gino Paoli, noto per la sua lunga carriera musicale. Accanto a lui fino all'ultimo istante c'era Paola Penzo, sua ultima moglie, sposata nel 1991. La donna, presente nel suo quotidiano senza molto clamore, ha condiviso con lui momenti di vita privata e ha avuto un ruolo in alcuni aspetti della sua attività artistica.

Il cantautore è morto oggi. Accanto a lui la modenese sposata nel 1991 Gino Paoli è morto oggi. Accanto a lui, fino all’ultimo, c’era Paola Penzo: l’ultima moglie del cantautore, sposata nel 1991, figura rimasta per anni lontana dal clamore ma centrale nella sua vita privata e, in parte, anche nel suo lavoro. Modenese, Penzo è stata infatti anche autrice di alcuni brani di Paoli, accompagnandolo in un legame lungo e stratificato, personale e professionale insieme. Paoli e Penzo si sono conosciuti nei primi anni Settanta. Nel tempo hanno costruito una famiglia numerosa, che si è aggiunta ai figli avuti da Paoli in precedenti relazioni (come con Anna Fabbri e Stefania Sandrelli). 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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