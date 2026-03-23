Il video del presidente della Scafatese che regala banconote da 500 euro dopo la promozione in C

Il video del presidente della Scafatese, Felice Romano, che distribuisce banconote da 500 euro a tifosi e bambini. Il club fa sapere che si tratta di banconote finite, con la scritta 'fac simile' in bella evidenza usate in maniera goliardica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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