Jorginho attacca la cantante Chappell Roan | Hai fatto piangere mia figlia Era molto scossa

Jorginho ha denunciato sui social un episodio avvenuto tra sua figlia di 11 anni e la cantante Chappell Roan. Secondo quanto riportato, la popstar avrebbe inviato una guardia del corpo per aggredire verbalmente la bambina, minacciandola di molestie. L'attaccante ha scritto che sua figlia era molto scossa e che l'episodio le ha fatto piangere.

Un brutto episodio accaduto alla figlia 11enne è stato denunciato sui social da Jorginho: la popstar Chappell Roan, attraverso una guardia del corpo, ha ha aggredito verbalmente la piccola Ada minacciandola di "molestie". "Non merita rispetto". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il duro sfogo di Jorginho sui social contro Chappell RoanIl multiverso è un concetto di cui conosciamo spaventosamente poco, come dimostra la querelle tra Jorginho e Chappell Roan. Chappell Roan ritorna su Instagram per parlare di Brigitte Bardot: “Sono molto delusa”Chappell Roan ha ritrattato su Instagram il suo tributo a Brigitte Bardot, a seguito della scomparsa dell’iconica attrice nella giornata del 28... Altri aggiornamenti su Chappell Roan Argomenti discussi: Voti e pagelle Politano: pronto per dare una mano anche a Gattuso! Ma si fa incantare dall'ex compagno Caprile. Jorginho attacca la cantante Chapell Roan: Hai fatto piangere mia figlia. Era molto scossaUna stella del calcio contro una popstar della musica internazionale. È quanto accaduto al margine del Loolapalooza Fesrival Brasile 2026 con l'ex Napoli, Chelsea, Arsenal e oggi al Flamengo, Jorginho ... fanpage.it Jorginho contro Chappell Roan e il suo staff: figlia in lacrime dopo un incontro in albergo, la ricostruzioneLa denuncia dell'ex Napoli, campione d'Europa con l'Italia: coinvolta la figlia. msn.com