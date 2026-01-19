Carati si reinventa Idol | nasce Valeè tra pop retrò e immaginario digitale

Carati si reinventa Idol con il nuovo progetto Valeè, firmato da Valentina. Un’interpretazione che unisce elementi della cultura retrò, come i videogiochi 16-bit e l’estetica degli anni ’80, a una sensibilità contemporanea. Un percorso creativo che valorizza l’immaginario digitale e il pop vintage, offrendo un approccio originale e sobrio nel panorama musicale attuale.

Con Valeè, Valentina abbraccia un universo ispirato alla cultura retrò, ai videogiochi 16-bit e all’estetica anni ’80, rielaborandoli attraverso una sensibilità moderna. Il risultato è un progetto che gioca sul confine tra reale e digitale, dove l’artista si trasforma in un personaggio vivo.🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

