Durante la Paris Fashion Week, Margot Robbie ha sfoggiato un nuovo hairstyle stile bob senza troppi sforzi, scelto da Chanel. Nella stessa occasione, numerose star sono arrivate in prima fila indossando vari look di bellezza che hanno attirato l’attenzione. La manifestazione si sta concentrando sulla passerella e sulle scelte di stile delle celebrità presenti. La settimana della moda parigina si sta confermando come un evento di grande rilevanza nel settore.

Da Cime Tempestose al front row di Chanel con un nuovo taglio di capelli. Margot Robbie con un inedito e fresco bob con frangia dalla texture undone realizzato dall'hairstylist Cervando Maldonado che a Vogue ha descritto il taglio come molto versatile, effortless e adattabile a diversi styling. Con lei in prima file Lily-Rose Depp con una lip combo eseguita a regola d'arte. L'attrice con un ciuffo dall'onda rétro e capelli dalla texture wet. L'attrice con un taglio shag texturizzato. Mugler Chappell Roan Victory Rolls e make-up teatrale. Annalisa Cat eye bold e labbra rosse. Barbara Palvin Meddy bun e tendrils. Chiara Ferragni Onde effetto salsedine messy e stropicciate. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Margot Robbie con un nuovo effortless bob da Chanel e gli altri beauty look delle star in front row alla Paris Fashion Week

Milano Fashion Week, il nuovo bob di Demi Moore da Gucci e gli altri beauty look delle star in front rowDemi Moore Demi Moore è arrivata alla sfilata du Gucci con un nuovo taglio di capelli.

Margot Robbie at the Chanel Womenswear Spring Summer 2026 as part of Paris Fashion Week October 2025

