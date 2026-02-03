Nella settimana numero 5 del 2026, la musica italiana e internazionale si aggiorna con le nuove certificazioni. 50 Cent conquista il disco di platino, mentre Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e Geolier ottengono l’oro. La classifica dei riconoscimenti si fa sempre più ricca e competitiva.

Tra i protagonisti delle Certificazioni Fimi sui dati raccolti nella settimana numero 5 del 2026, 50 Cent ed Artie 5ive insieme a Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e Geolier. 50 Cent ottiene il doppio disco di platino per la colonna sonora del film Get Rich Or Die Tryin’ del 2005 diretto da Jim Sheridan, che ripercorre la storia del rapper, protagonista anche della pellicola. Nella tracklist sono presenti diciotto brani che vedono tra i produttori Dr Dre (Talk About Me e When It Rains It Pours ). L’album è stato certificato disco di platino anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Il terzo lavoro in studio di Curtis Jackson ha venduto 3 milioni di copie in tutto il mondo ed ha raggiunto la vetta della Soundtrack Album di Billboard. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi: dischi di platino per 50 Cent, oro per Tiziano Ferro, Cesare Cremonini e Geolier

Approfondimenti su Fimi Certificazioni

Le certificazioni Fimi della settimana 4 del 2026 premiano artisti come Bad Bunny, Radiohead, Geolier e Annalisa, riconoscendo il successo commerciale dei loro album con dischi di platino e oro.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fimi Certificazioni

Argomenti discussi: Certificazioni FIMI 2026, settimana 4: riconoscimenti per Geolier, Tony Boy, Capo Plaza, Annalisa, Marco Mengoni; Certificazioni FIMI settimana 5: Artie 5ive, Geolier, Tiziano Ferro e Cremonini tra i premiati. Primo oro per Eddie Brock; Tiziano Ferro: l’album Sono un grande conquista il Disco d’Oro; All’Ariston un Sanremo a prova di Champions.

Certificazioni Fimi: dischi di platino per Bad Bunny e Radiohead, oro per Geolier e AnnalisaLe Certificazioni stilate da Fimi in collaborazione con Gfk nella settimana numero 4 del ... msn.com

Tiziano Ferro: l’album Sono un grande conquista il Disco d’OroTra le certificazioni settimanali della FIMI, spiccano anche alcuni recenti singoli italiani e un lavoro pubblicato da Cesare Cremonini oltre 20 anni ... radioitalia.it

In seguito al nostro post e all’articolo dedicato alle certificazioni FIMI degli artisti usciti da X Factor, Chiara Galiazzo ha segnalato nelle sue Stories un errore presente nella grafica. L’inesattezza nasce da due fattori precisi. Nel nostro lavoro di calcolo delle copi - facebook.com facebook

Chi ha ottenuto le certificazioni FIMI nella settimana #5 2026 Da segnalare il disco d'oro di Sono un grande, l'album di Tiziano Ferro #Certificazioni #CertificazioniFIMI #TizianoFerro #sonoungrande x.com