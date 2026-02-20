Roberto Vannacci la ' proposta indecente' al Generale | Un fascista ma ci farei sesso

Roberto Vannacci è diventato protagonista di una dichiarazione provocatoria. Alessandro Cecchi Paone ha affermato di essere attratto dal generale, definendolo fascista ma aggiungendo che, nonostante tutto, gli farebbe sesso. La frase ha suscitato scalpore e discussioni tra gli ascoltatori di La Zanzara, il programma di Giuseppe Cruciani e David Parenzo. La confessione di Cecchi Paone si inserisce in un contesto di commenti forti sulla figura pubblica di Vannacci, che ha recentemente attirato l’attenzione dei media. La sua opinione ha generato reazioni di sorpresa tra il pubblico.

“È fascista, il suo è un partito fascista ma con lui farei sesso ”. Ospite da Giuseppe Cruciani e David Parenzo a La Zanzara, Alessandro Cecchi Paone ha confessato la sua passione segreta per il generale Roberto Vannacci. Anche se ammette la distanza politica, ritiene che sia abbastanza sexy da portarselo a letto. "Sono solo attivo - ha poi aggiunto -, benedetti coloro che lo prendono in quel posto altrimenti per noi sarebbe la fine". Cecchi Paone, però, è felice con il suo nuovo marito: "Non ho bisogno di vedere un porno, Simone è il mio porno. Simone è un ragazzo di 1 metro e 85 bello come il sole, un puledrone, è il mio oggetto del desiderio continuo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

