Qual è l’isola che paga vitto e alloggio ai turisti che si prendono cura dei gatti randagi
L'isola di Syros, in Grecia, è nota per la sua comunità di gatti randagi ben curata e protetta dalla popolazione locale. I visitatori che si dedicano al loro benessere, offrendo cibo e assistenza, possono ricevere ospitalità e vitto gratuiti. Questo approccio sostenibile promuove il rispetto verso gli animali e valorizza il turismo responsabile, creando un esempio di convivenza tra persone e animali sulla splendida isola di Syros.
