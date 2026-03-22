Un mese di vitto alloggio e rimborso spese nel Parco dello Stelvio | come candidarsi al progetto
Eurac Research offre un mese al Rifugio Nino Corsi in Val Martello per svolgere uno studio scientifico sugli effetti dell'altitudine moderata sul corpo umano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Leggi anche: “Offriamo fino a 2.200 euro di stipendio con vitto e alloggio, ma molti candidati spariscono dopo il primo colloquio. I giovani pretendono di fare il minimo indispensabile”: lo sfogo dello chef Alfieri
Franco Claretti: «Il Parco dello Stelvio è un ambiente fragile. Le Olimpiadi devno essere un momento di responsabilità condivisa»Claretti che impatto avranno i Giochi Olimpici sul Parco? «Bisogna ricordare che la missione statutaria del Parco Nazionale dello Stelvio rimane la...
Contenuti e approfondimenti su Un mese di vitto alloggio e rimborso...
Temi più discussi: AAA cercasi volontari per un mese gratis in un rifugio nel Parco dello Stelvio a più di 2000 metri (con vitto e rimborso spese): come candidarsi; Cercasi volontari per vivere un mese in un rifugio a 2mila metri: rimborso da 400 euro, vitto e alloggio compresi; Vuoi vivere un mese a 2300 metri? Eurac Research cerca volontari; Servizio civile universale 2026: l'Uici di Chieti apre ufficialmente le selezioni.
Cercasi volontari per vivere un mese in un rifugio a 2mila metri: rimborso da 400 euro, vitto e alloggio compresiSono aperte le candidature per il progetto Mahe dell'Eurac Research di Bolzano, che punta a indagare sugli effetti fisiologici di un soggiorno di quattro settimane a quasi 2.300 metri sul livello del ... today.it
AAA cercasi volontari per un mese gratis in un rifugio nel Parco dello Stelvio a più di 2000 metri (con vitto e rimborso spese): come candidarsiDuecento milioni di persone nel mondo vivono oltre i duemila metri. La scienza, per decenni, ha guardato altrove — verso le vette estreme, i quattromila, i cinquemila — lasciando questa fetta enorme d ... msn.com
TEATRO DEL PARCO, TORNA LA STAND-UP COMEDY: IL 18 MARZO SUL PALCO SERENA BONGIOVANNI CON “FORAMALOCCHIU” Serena Bongiovanni arriva a Mestre con il nuovo spettacolo “Foramalocchiu”. Stand-up comedy tagliente e intelligente s facebook
Sassari, via libera al Parco Urbano Lineare x.com