giornate fai navetta gratuita per villa sgariglia

La Città di Grottammare ha deciso di sostenere le Giornate Fai di Primavera organizzando una navetta gratuita per Villa Sgariglia, in programma oggi e domani. L’obiettivo è facilitare l’accesso alla destinazione scelta dal Fai e garantire supporto logistico durante le giornate di evento. La misura mira a rendere più semplice la partecipazione del pubblico alle iniziative in programma.

La Città di Grottammare aderisce alle Giornate Fai di Primavera garantendo il supporto logistico all’iniziativa, in programma oggi e domani, e contribuendo a rendere accessibile la destinazione scelta dal Fai sul territorio. Si tratta del Giardino segreto di Villa Sgariglia, bene privato di particolare valore storico e paesaggistico, eccezionalmente aperto al pubblico per l’occasione. Per facilitare la partecipazione, sarà attivo un servizio di navetta gratuita dal parcheggio de L’Orologio, pensato per accompagnare i visitatori fino al sito e favorire una fruizione ordinata e rispettosa degli spazi. Il servizio è organizzato in collaborazione con la Start Spa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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