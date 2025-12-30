Bergamo Night Service | navetta notturna gratuita tra musica mobilità sostenibile e sicurezza

Bergamo Night Service è un nuovo servizio di navetta notturna gratuita, inaugurato il 5 gennaio, che collega i principali punti del centro città dalle 19 a mezzanotte. Il progetto, promosso da Nøid e Unplug, mira a favorire una mobilità sostenibile e sicura durante le ore serali, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’alternativa comoda e responsabile per spostarsi in città.

IL PROGETTO. Bergamo Night Service debutta lunedì 5 gennaio dalle 19 a mezzanotte con una navetta notturna gratuita ideata da Nøid e Unplug: un percorso tra i principali hotspot del centro per muoversi in modo sostenibile e sicuro. A bordo set musicali.

