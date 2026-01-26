il programma per le scuole protagoniste

La città con i miei occhi oggi offre il suo spazio settimanale alla terza elementare della scuola Santa Caterina di Prato, seguita dalla docente Maria Pia Saggese. I bambini hanno scritto una lettera a Prato con i loro desideri e coniato anche un vocabolario di parole-chiave da seguire per migliorare la vita di tutti gli abitanti. Il progetto condiviso “ La città con i miei occhi “ è promosso da La Nazione insieme al Comune di Prato e a Conad ed ha già visto, dal 28 novembre scorso, numerose uscite: la scuola elementare “Salvo D’Acquisto“, “Borgonuovo“, “Filzi“, “San Martino“, “Ammannati“ e proseguirà sino al 16 marzo con uscite ogni lunedì. 🔗 Leggi su Lanazione.it

