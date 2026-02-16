Centenario di Latina per le celebrazioni si partirà dai borghi
La sindaca Matilde Celentano e il presidente della Fondazione Latina si sono incontrati per pianificare le celebrazioni del centenario della città, che festeggerà il suo 100° anniversario. La prima iniziativa puntata a questa ricorrenza prevede di partire dai borghi storici, ricordando come siano nati prima di Littoria, con l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali e valorizzare i quartieri più antichi.
Si comincia Borgo Podgora che nel 2027 compirà 100 anni. Pimo incontro ufficiale e istituzionale tra la sindaca, Matilde Celentano e il presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo Partire dai borghi e celebrare la loro nascita, che avvenne ancora prima di quella di Littoria. È una delle prime idee per le azioni verso il centenario di Latina, scaturite dal primo incontro ufficiale e istituzionale tra la sindaca, Matilde Celentano, e il presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo. “Tra le idee prese in considerazione – ha affermato la prima cittadina – quella di celebrare, in questi anni che ci separano dal Centenario della città, la nascita dei borghi che rappresentano i nuclei fondanti della nostra comunità, già organizzati e vitali prima ancora che fosse posata la prima pietra di Latina, già Littoria, il 30 giugno 1932.🔗 Leggi su Latinatoday.it
