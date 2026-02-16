Centenario di Latina per le celebrazioni si partirà dai borghi

La sindaca Matilde Celentano e il presidente della Fondazione Latina si sono incontrati per pianificare le celebrazioni del centenario della città, che festeggerà il suo 100° anniversario. La prima iniziativa puntata a questa ricorrenza prevede di partire dai borghi storici, ricordando come siano nati prima di Littoria, con l’obiettivo di coinvolgere le comunità locali e valorizzare i quartieri più antichi.

Si comincia Borgo Podgora che nel 2027 compirà 100 anni. Pimo incontro ufficiale e istituzionale tra la sindaca, Matilde Celentano e il presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo Partire dai borghi e celebrare la loro nascita, che avvenne ancora prima di quella di Littoria. È una delle prime idee per le azioni verso il centenario di Latina, scaturite dal primo incontro ufficiale e istituzionale tra la sindaca, Matilde Celentano, e il presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo. “Tra le idee prese in considerazione – ha affermato la prima cittadina – quella di celebrare, in questi anni che ci separano dal Centenario della città, la nascita dei borghi che rappresentano i nuclei fondanti della nostra comunità, già organizzati e vitali prima ancora che fosse posata la prima pietra di Latina, già Littoria, il 30 giugno 1932.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Domani alle 10, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli in Porziuncola, si svolgeranno le celebrazioni per l’VIII centenario della morte di San Francesco.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.