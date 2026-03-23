La replica dopo la presa di posizione di Mattea, presidente della Fondazione Fo Rame che criticava l'omaggio sottotono per i cento anni della nascita del grande autore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dario Fo, l'assessore Sacchi alla nipote: "Non c'è solo la targa, pronto a dialogare con la famiglia"

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