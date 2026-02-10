sciopero la repubblica giornalisti accusano elkann nella trattativa sulla vendita di gedi tra exor e antenna

I giornalisti di La Repubblica sono scesi in piazza per protestare contro John Elkann. L’accusa è di aver gestito in modo discutibile la vendita del gruppo Gedi, coinvolgendo anche la trattativa con il gruppo Antenna. La protesta si è svolta davanti alla sede del quotidiano, con i giornalisti che chiedono maggiore trasparenza e rispetto nel processo di vendita. La tensione resta alta tra i lavoratori e la proprietà.

I giornalisti del quotidiano La Repubblica sono in rivolta e hanno proclamato uno sciopero. Per questo, martedì 10 e mercoledì 11 febbraio il quotidiano non sarà in edicola. Fermo anche il sito della testata. All’origine della contestazione, c’è la trattativa di vendita che vede protagoniste Exor, guidata da John Elkann e proprietaria del gruppo editoriale Gedi, e Antenna, realtà imprenditoriale greca. I dipendenti protestano perché chiedono garanzie occupazionali e democratiche, facendo sapere che a oggi, su tale fronte, non ci sono ancora notizie certe. Sciopero a La Repubblica: John Elkann nel mirino "Lo spezzatino Gedi" e le 1. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Repubblica ha deciso di mettere in pausa le sue attività per protestare contro quello che considera una mancanza di chiarezza nella trattativa di vendita di Gedi.

