La famiglia Agnelli-Elkann lascia dopo cento cento anni l’editoria italiana. Dopo mesi di trattative, la holding Exor ha raggiunto un accordo con il gruppo greco Antenna per la cessione di Gedi Gruppo Editoriale, aprendo una nuova fase per uno dei principali poli editoriali italiani. L’operazione coinvolge testate e brand di primo piano: La Repubblica, le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o, HuffPost Italia, Limes e National Geographic Italia. Antenna Group parla di un “investimento strategico” che punta a rafforzare la presenza in Italia e a sviluppare nuove sinergie tra editoria, radio, contenuti digitali e audiovisivi, con l’obiettivo di costruire un hub mediatico nel Mediterraneo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Elkann vende Repubblica e il Gruppo Gedi ad Antenna: “In Italia l’editoria non è considerata una professione”

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Temi più discussi: Gedi, prossima alla stretta finale la cessione di Repubblica ai greci di Antenna per 100 mln di euro, e con essa l'addio di Exor all'editoria dopo un secolo; Perché Federtennis vuole entrare ne La Stampa: cosa succede nei giornali, il risiko degli editori; ++ Elkann, 'garantito un futuro di libertà a Repubblica e Stampa' ++; Stephen Smith entra in The Economist Group: nuovo asse con John Elkann.

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