TODI – Anche se si chiama “Note d’estate“ la rassegna promossa da dodici anni dalla Gioventù Musicale d’Italia è solita regalare un’anteprima al pubblico in primavera. Lo farà anche quest’anno, giovedì 26 marzo, con un concerto che vedrà la presenza del violinista Dmytro Udovychenko (nella foto), recente vincitore del prestigioso Queen Elisabeth Competition, tra le competizioni musicali più autorevoli al mondo. Un interprete dunque dalla statura non comune che si è distinto per solidità tecnica, consapevolezza musicale e maturità interpretativa. Il pubblico italiano avrà l’occasione di ascoltarlo a Todi insieme alla pianista Anna Han, interprete di grande sensibilità musicale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è l’anteprima per la rassegna “Note d’estate“

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