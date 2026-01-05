Torna Note di assaggio | la rassegna parte con la dedica a Paolo Conte

Torna “Note di assaggio”, la rassegna dedicata alla musica e ai vini italiani, giunta alla sua terza edizione. Dopo il successo delle precedenti edizioni, l’evento si apre con una speciale dedica a Paolo Conte. Promossa da Massimo Monacci e Fabrizio Bartelloni, la manifestazione unisce incontri, ascolti e degustazioni per valorizzare le eccellenze della canzone d’autore e dei territori di origine.

Pisa, 5 gennaio 2026 – Come recita il celebre proverbio secondo cui al due segue sempre il tre, ecco arrivare, con l’inizio del nuovo anno, la terza edizione di “Note di assaggio – sorsi, discorsi e ascolti d’autore”, la rassegna inaugurata all’inizio del 2024 da Massimo Monacci – patron del bistrot L’avvelenata, vini e vinili – e Fabrizio Bartelloni, giurista-scrittore con la passione per la canzone d’autore, che avvicina e mescola i grandi cantautori italiani ai vini della loro regione d’origine. Fabrizio De André, Lucio Dalla, Francesco De Gregori. E ancora Guccini, Fossati, Vasco Rossi, Piero Ciampi e molti altri: sono già numerosi gli artisti omaggiati dalla coppia formata dall’oste e dall’intrattenitore durante serate in cui la musica e gli assaggi si mescolano al racconto e che hanno visto una costante crescita di interesse e partecipazione da parte del pubblico, tanto da imporre ai due numerose repliche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

