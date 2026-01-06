Tittia cala il tris di cavalli a Buti Novità | Mulas monta Beniamino Sanna pericoloso su Plutonio

Il primo palio dell’anno a Buti si è svolto con i migliori cavalli italiani, puntando sulla qualità dei mezzosangue e dei fantini. Tittia ha ottenuto il tris di vittorie, mentre Mulas ha corso con Beniamino e Sanna si è distinto su Plutonio. L’evento ha confermato l’interesse per le tradizioni equestri, offrendo una competizione equilibrata e di alto livello.

di Laura Valdesi SIENA Primo palio dell'anno con i migliori cavalli italiani. I capitani di Buti, infatti, hanno puntato sulla qualità dei mezzosangue che corrono in ippodromo e anche sui fantini per vincere il 18 gennaio. Ben tre le stelle che arrivano dalla scuderia di Tittia, a partire dal grigio Beniamino trionfatore un anno fa per San Francesco, montato da Gavino Sanna. Ha 9 anni e continua a dire la sua in tutta Italia. "Una fortuna quando ti nasce un cavallo come lui, succede una volta nella vita. E a noi è accaduto. Ce lo teniamo strettissimo", aveva commentato Tittia. Beniamino però cambia colori perché andrà nell'Ascensione e sarà montato da Silvano Mulas che dunque si candida per la vittoria.

