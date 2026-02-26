Anda e Bola ’sposa’ il Brunello | Un’edizione speciale anno 2021 con etichetta celebrativa del trionfo

di Laura Valdesi SIENA Galeotta fu la gita a Montalcino di Anda e Bola. Il van guidato da Massimo Milani, un mese dopo la vittoria in Piazza, si era inerpicato su per le curve circondate dai vigneti, fino a raggiungere quell’angolo di paradiso che è l’azienda del brunello ’Poggio Antico’. Una gita per farsi ammirare e coccolare dal proprietario della tenuta, Marcel van Poecke, che possiede anche il 50% del barbero. L’altra è infatti di Theo Westerman. Fu in quell’occasione, era il settembre scorso, che il chairman di ’Atlasinvest’, uomo di affari noto in tutto il mondo, sottolineò a Montalcinonews.com "che quello che è fantastico del Palio è che in qualsiasi parte del mondo tu vada le persone lo conoscono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

