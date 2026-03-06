Padovano schietto sulla Juve | Servono giocatori esperti magari uno come Tonali Spalletti? Non mi stupirei di questo

Un rappresentante del calcio padovano ha commentato la situazione della Juventus, sottolineando l'importanza di aggiungere giocatori esperti alla rosa, suggerendo uno come Tonali. Ha inoltre menzionato il nome di Spalletti, affermando che non sarebbe sorprendente vederlo alla guida della squadra. Le sue parole si sono concentrate sulle scelte di mercato e sui possibili cambiamenti in panchina.

Padovano, ex attaccante della Juve, ha rilasciato queste dichiarazioni sul momento dei bianconeri. Ai microfoni di Radio Bianconera, Michele Padovano ha parlato così della Juventus. Guardando alla Juventus di oggi, Padovano sottolinea che alla Juventus servono giocatori esperti.