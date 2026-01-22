Il Sentierone all’insegna della dolcezza | c’è la Festa del Cioccolato - Foto e video

Sul Sentierone si apre la 13ª Festa del Cioccolato, un evento dedicato agli amanti delle dolcezze. L’inaugurazione, con il taglio di una tavoletta di oltre venti metri, dà il via a un’occasione per scoprire e gustare le specialità a base di cioccolato. Un momento che unisce tradizione e passione, offrendo ai visitatori un’esperienza dolce e autentica nel cuore della città.

L’APPUNTAMENTO. Con il taglio di una tavoletta di cioccolato lunga oltre venti metri è stata inaugurata ufficialmente la 13esima edizione della Festa del Cioccolato sul Sentierone. Il clima freddo ha spinto molti a fermarsi per una sosta golosa alle bancarelle tra una cioccolata calda e l’acquisto di altre specialità provenienti da tante regioni italiane ma anche dall’estero. Il momento clou del pomeriggio si è vissuto in piazza Vittorio Veneto, attorno all’area recintata dall’organizzazione per consentire la realizzazione della tavoletta con il cioccolato liquido preparato dagli espositori. Presenti al momento istituzionale il direttore di Promozioni Confesercenti, Cesare Rossi, insieme al vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi e al maestro cioccolatiere Gabriele Mainero. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

