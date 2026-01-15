Un Sentierone di dolcezza | a Bergamo arriva la Festa del cioccolato

Dal 22 al 25 gennaio, il Sentierone di Bergamo ospiterà la 13ª edizione della Festa del Cioccolato, un evento dedicato agli appassionati di dolcezza e bontà. Un’occasione per scoprire varianti del cioccolato, assaporare creazioni artigianali e vivere un’esperienza gastronomica in città. La festa rappresenta un momento di incontro e convivialità, valorizzando la tradizione e la qualità del cioccolato locale e internazionale.

Bergamo. La magia del cioccolato torna ad avvolgere Bergamo. La 13ª edizione della Festa del Cioccolato arriva sul Sentierone, dal 22 al 25 gennaio. L’appuntamento organizzato da Promozioni Confesercenti invita appassionati e curiosi di ogni età a visitare stand, partecipare ad eventi e scoprire curiosità, tutto nel nome del cioccolato. Ogni stand è un piccolo laboratorio del gusto, dove è possibile scoprire i segreti della lavorazione del cacao e degustare prodotti unici e di alta qualità. In arrivo 20 operatori da Cuneo, Torino, Verona, Bergamo, Lecco, Pavia, Monza, Parma, Firenze, Pistoia, Reggio Calabria, Catania, Campobasso, Avellino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Torna la Festa del Cioccolato in Piazza della Cittadella: tre giorni di dolcezza a Bergamo Alta Leggi anche: Bergamo, annullata per maltempo la Festa del Cioccolato Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Confesercenti Bergamo - 13^ Festa del Cioccolato di Bergamo dal 22 al 25 gennaio sul Sentierone. Festa del cioccolato a Bergamo, dal 22 gennaio gli stand, la Notte nera e la cena con le tagliatelle al cacao stellate - Dal 22 al 25 gennaio, sul Sentierone, con gli stand di 20 operatori, dal cioccolato di Modica ei dolci tipici ungheresi. bergamo.corriere.it #eventisocialbg ^ Dal 22 al 25 gennaio torna sul Sentierone l’appuntamento che richiama i maestri cioccolatieri d’Italia e d’Europa. La magia del cioccolato torna ad avvolgere Bergamo. La 13^ e facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.