Cattaneo Fi su dimissioni Delmastro e Bartolozzi | Ne prendiamo atto – Il video

In piazza Montecitorio sono stati commentati i recenti sviluppi politici dopo le dimissioni del sottosegretario al Ministero della Giustizia e del capo gabinetto del medesimo ministero. Un rappresentante di Forza Italia ha dichiarato di prendere atto delle decisioni, senza aggiungere ulteriori opinioni o analisi. La notizia è stata diffusa tramite un video pubblicato dall’agenzia.

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