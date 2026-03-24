Bonelli su dimissioni Delmastro a Bartolozzi | Ora è il turno di Santanchè – Il video
In piazza Montecitorio si sono svolti commenti pubblici dopo le recenti dimissioni del sottosegretario al Ministero della Giustizia e del capo gabinetto. Le dichiarazioni sono state rilasciate da un rappresentante di un partito politico, che ha commentato l’accaduto e ha anticipato possibili sviluppi legati alla figura di un’altra esponente del governo. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni politiche in vista di prossimi eventi.
(Agenzia Vista) Roma, 24 marzo 2026 Il commento in piazza Monteciorio dopo le dimissioni del sottosegretario Delmastro e il capo gabinetto del Ministero della Giustizia Bartolozzi. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online
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