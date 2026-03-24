Bonelli su dimissioni Delmastro a Bartolozzi | Ora è il turno di Santanchè – Il video

In piazza Montecitorio si sono svolti commenti pubblici dopo le recenti dimissioni del sottosegretario al Ministero della Giustizia e del capo gabinetto. Le dichiarazioni sono state rilasciate da un rappresentante di un partito politico, che ha commentato l’accaduto e ha anticipato possibili sviluppi legati alla figura di un’altra esponente del governo. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni politiche in vista di prossimi eventi.