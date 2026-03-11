Paura a Roma ignora il divieto di avvicinamento e sfonda la porta di casa dei genitori

A Roma, un uomo ha tentato di entrare nell’abitazione dei genitori ignorando un divieto di avvicinamento. Ha forzato la porta d’ingresso utilizzando strumenti da scasso, nonostante fosse sottoposto a una misura cautelare. La scena ha provocato paura tra i residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Gli agenti sono intervenuti e hanno fermato l’uomo prima che potesse entrare.

Forzata la porta d'ingresso con arnesi da scasso nel tentativo di raggiungere i familiari. L'uomo è stato immobilizzato dai carabinieri dopo una violenta reazione Ha tentato di fare irruzione nell'abitazione dei genitori, forzando la porta d'ingresso con alcuni arnesi da scasso nonostante fosse già destinatario di una misura cautelare. Un romano di 44 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nella serata di lunedì in a Villa Gordiani. L'allarme è scattato intorno alle 20:30. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si è presentato presso l'appartamento dei familiari violando il divieto di avvicinamento a cui era sottoposto.