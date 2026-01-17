Portoni tech e cassette postali ' chic' | i vecchi condomini a Milano diventano ' asset' da 2 milioni

In un contesto urbano in evoluzione, i vecchi condomini di Milano si trasformano in opportunità di investimento. Portoni moderni, cassette postali di design e interventi di riqualificazione contribuiscono a valorizzare immobili che, grazie a queste migliorie, possono raggiungere un valore di circa 2 milioni di euro. Questi interventi, anche quando non strettamente necessari, stanno contribuendo a ridefinire il panorama residenziale della città.

Giardini trasformati in un bene da monetizzare, caldaie perfettamente funzionanti che vengono sostituite, interventi di riqualificazione deliberati anche quando non ce n’è realmente bisogno. A Milano la rincorsa alla valorizzazione immobiliare si sta giocando anche a un livello più basso: il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

