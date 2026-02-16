Cava Manara furto al Bimbostore | ladri in fuga con la cassaforte

A Cava Manara, un furto al Bimbostore si è concluso con i ladri in fuga con la cassaforte, dopo aver forzato la porta e azionato l’allarme. I malviventi sono entrati nel negozio alle prime ore del mattino, portando via il contenuto della cassaforte e lasciando dietro di sé tracce di scasso. La rapida fuga ha impedito ai proprietari di recuperare i soldi o i documenti custoditi.

Cava Manara (Pavia), 16 febbraio 2026 - E' scattato l'allarme del sistema antifurto, ma in meno di cinque minuti sono riusciti mettere a segno il colpo, portando via la cassaforte. Una banda ben organizzata è entrata in azione nella notte a Cava Manara, ai danni del negozio Bimbostore in via Turati, lungo la Statale 35 'dei Giovi'. Erano circa le 3 quando il dispositivo antintrusione ha rilevato l'accesso da una porta posteriore utilizzata come uscita di sicurezza, con maniglione antipanico forzato dall'esterno. Nonostante le sirene partite subito, i ladri hanno proseguito nella loro azione, evidentemente pianificata con anche i tempi stretti per portare a termine tutto prima che sul posto potessero arrivare le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cava Manara, furto al Bimbostore: ladri in fuga con la cassaforte Tentato furto nello stabilimento, ladri in fuga a mani vuote: cassaforte abbandonata nel bosco Tentato furto in una villetta a Cava: ladri messi in fuga dal proprietario Nel tardo pomeriggio di ieri a Cava de’ Tirreni si è verificato un tentato furto in una villetta privata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cava Manara, sequestrati botti di Capodanno venduti senza licenzaCAVA MANARA. Martedì mattina la polizia ha sequestrato alcuni botti in un negozio di Cava Manara che non possedeva la licenza per venderli. Si tratta di un’operazione effettuata nell’ambito dei ... laprovinciapavese.gelocal.it 13 febbraio 2026: NUOVA ILLUMINAZIONE PER I COMUNI DI SAN MARTINO SICCOMARIO, TRAVACÒ SICCOMARIO E CAVA MANARA (PV): FIRMATO IL CONTRATTO FRA AMMINISTRAZIONI COMUNALI E A2A ILLUMINAZIONE PUBBLICA Un grande ri - facebook.com facebook