Como non solo Nico Paz | al fanta anche i numeri di Perrone sono da tenere d' occhio

A Como, Nico Paz non è l’unico a distinguersi. Anche Perrone si sta rivelando un elemento importante, con due gol e tre assist in 18 partite. La sua media voto e la quotazione nel Fantacampionato Gazzetta sono da monitorare, dimostrando come alcuni giocatori possano fare la differenza anche senza grande clamore. Un approfondimento sui numeri e le prestazioni di Perrone per una valutazione completa.

La stella del Como è senza ombra di dubbio Nico Paz, come sanno bene sia Cesc Fabregas che i fantallenatori. Nel centrocampo lariano, però, c'è anche un altro argentino che è praticamente inamovibile per il tecnico e che si sta rendendo protagonista di un'ottima stagione: si tratta di Maximo Perrone. Il 23enne è andato a voto in 18 partite su 20 (di cui una d'ufficio per via della Supercoppa), realizzando due gol e tre assist. Un numero di bonus discreto, ma a caratterizzare il centrocampista è soprattutto la sua continuità. Non a caso, fin qui ha ottenuto sole tre insufficienze (una ogni sei partite).

