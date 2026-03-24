Caso nave Garibaldi | in commissione esteri e difesa ascoltato l’ammiraglio Ottaviani

Oggi, 24 marzo, alle 13:30, la commissione Esteri e Difesa del Senato ha ascoltato l’ammiraglio Ottaviani in merito al caso nave Garibaldi. L’audizione si è concentrata sulla discussione relativa alla vicenda e alle attività della nave militare. Sono stati presentati dettagli riguardanti le operazioni svolte e le eventuali implicazioni legali connesse alla situazione.

La commissione parlamentare Esteri e Difesa del Senato oggi (24 marzo) alle 13 e 30 sentirà il Capo della Direzione Nazionale Armamenti (DNA) del Ministero della Difesa, Giacinto Ottaviani, per poi votare a ragion veduta per il sì o il no alla cessione gratuita della nave Garibaldi agli indonesiani, un bene pubblico del valore di 54 milioni. Questa è una buona occasione per chiarire alcuni aspetti della cessione della nave ammiraglia della nostra flotta fino al 2011 al Governo della Repubblica di Indonesia, gratis. In particolare Ottaviani dovrebbe spiegare come e quando si è arrivati a decidere di accettare la gratuità della cessione, proposta dagli indonesiani con una lettera del 10 luglio e accettata (a nostro parere anche se il Ministero della difesa lo nega) con una lettera del medesimo Ottaviani datata 1 agosto 2025. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso nave Garibaldi: in commissione esteri e difesa ascoltato l’ammiraglio Ottaviani Articoli correlati Nave Garibaldi gratis all’Indonesia, il governo non va in CommissioneOpposizioni all’attacco nelle commissioni Esteri e Difesa della Camera sulla questione della cessione all’Indonesia della portaerei Garibaldi. Leggi anche: **Mo: La Russa, 'domani audizione Tajani in commissione Esteri-Difesa su Board of Peace'** Approfondimenti e contenuti su Caso nave Temi più discussi: Nave Garibaldi all’Indonesia a titolo gratuito, stallo in Parlamento: voto slittato, ecco perché; Italia-Indonesia: il caso Garibaldi mette a rischio la vendita dei sottomarini Drass; M5s interroga Crosetto sul caso Garibaldi-Indonesia e l'interesse Drass; Turco (M5S): Bene endorsement di FdI a nostra proposta su nave Garibaldi. adesso votino no in parlamento. L'appello del consiglio regionale: Dire no alla cessione della nave GaribaldiMozione bipartisan per evitare che la portaerei venga regalata all'Indonesia. Sostenere il progetto di un polo museale galleggiante in città ... rainews.it Nave Garibaldi ceduta gratis all’Indonesia: perché l’Italia regala la sua ex portaerei (e cosa ci guadagna davvero)Una portaerei che valeva 450 milioni di dollari cederà il passo a un accordo diplomatico da 1,5 miliardi di euro in commesse industriali. Ma la città pugliese ... infodifesa.it A Vita in diretta il caso della 75enne segregata in casa e malnutrita, arrestato il figlio. Poi aggiornamenti sul caso di Gessica Disertore, trovata morta sulla nave da crociera, e della famiglia nel bosco. #fblifestyle - facebook.com facebook Avviso ai colleghi giornalisti sul caso del relitto #ArcticMetagaz . Non si mettano in mezzo confini e competenze degli Stati delle zone SAR su questa emergenza che non c'entrano nulla. Questo caso riguarda i dettami delle convenzioni internazi x.com