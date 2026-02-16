**Mo | La Russa ' domani audizione Tajani in commissione Esteri-Difesa su Board of Peace' **

Mo: La Russa ha annunciato che domani si terrà l’audizione di Tajani in commissione Esteri-Difesa, dopo le polemiche sollevate dalle dichiarazioni di alcuni leader dell’opposizione. La decisione è arrivata perché il Governo ha deciso di riferire in Parlamento sulla partecipazione dell’Italia come Paese osservatore al Board of Peace. L’incontro si svolgerà martedì 17 febbraio alle 16,45, con tutti i gruppi parlamentari del Senato d’accordo e in collaborazione con i presidenti delle commissioni.

Roma, 16 feb. (Adnkronos) - "A seguito delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da alcuni leader dell'opposizione e della conseguente disponibilità del Governo a riferire in Parlamento sulla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore al Board of Peace, tutti i rappresentanti dei Gruppi parlamentari del Senato, di comune accordo, hanno convenuto di fissare l'audizione del ministro Tajani per martedì 17 febbraio alle ore 16,45 davanti alle commissioni Esteri e Difesa, ovviamente con l'accordo del presidente della commissione e del ministro". Lo annuncia il presidente del Senato, Ignazio La Russa.