Caso Delmastro le reazioni Renzi a Meloni | Leader si assume responsabilità influencer fa dimettere i sottosegretari

Dopo il risultato del referendum sulla riforma della giustizia, si sono intensificate le reazioni politiche legate al caso Delmastro. Il leader di un partito ha chiesto alla premier di assumersi le responsabilità, mentre un altro esponente ha suggerito che un influencer dovrebbe spingere alle dimissioni dei sottosegretari coinvolti. La situazione ha portato a un fermento nel governo, con richieste di chiarimenti e dimissioni.

Roma, 24 marzo 2025 – È iniziato il terremoto nel nel governo all'indomani della vittoria del 'No' al referendum sulla riforma della giustizia. Sono ore concitate tra le dimissioni di Andrea Delmastro da sottosegretario alla Giustizia e quelle di Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del Guardasigilli Carlo Nordio. Pioggia di reazioni da parte dell’opposizione, mentre all'interno della maggioranza si rincorrono le voci secondo cui sia in bilico anche la posizione della ministra Daniela Santanchè (Tusismo). "Una leader si assume le responsabilità e si dimette. Una influencer (è la frecciatina diretta a Meloni, ndr) fa dimettere i sottosegretari". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caso Delmastro, le reazioni. Renzi a Meloni: “Leader si assume responsabilità, influencer fa dimettere i sottosegretari” Articoli correlati Caso Delmastro, Meloni: Doveva stare più attento, ma non si deve dimettere – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 “Leggo che la segretaria Schlein sa dalla stampa che io sapevo questa cosa da un mese, il che mi diverte... Caso Delmastro, Gomez: “Si deve dimettere subito. In caso contrario FdI dà segnale devastante, la criminalità organizzata si sfrega le mani””È vero che milioni di persone perbene voteranno Sì, ma è altrettanto vero che tutti i mascalzoni – o quasi – faranno lo stesso”. Altri aggiornamenti su Caso Delmastro Temi più discussi: Delmastro convocato in Commissione Antimafia per il caso Caroccia; Ristorante del mafioso, bufera sul sottosegretario Delmastro: Meloni chiede spiegazioni; Delmastro e gli affari con un condannato per mafia legato ai Senese: l’inchiesta che mette in difficoltà il governo; Referendum, s'impone il No. Le reazioni. Bignami: Speravo in un risultato diverso. Caso Delmastro? Faremo valutazioni. Ricci:... Caso Delmastro, le reazioni. Renzi a Meloni: Leader si assume responsabilità, influencer fa dimettere i sottosegretariConte alla premier: Si è dovuta arrendere. Calenda: Necessarie, doverose e tardive. Bonelli: Ora tocca a Santanchè ... quotidiano.net Il caso Delmastro sul tavolo del Governo, le opposizioni incalzano su ipotesi dimissioniIl caso Delmastro è sul tavolo. Domani ci sarà un question time alla Camera, dove le opposizioni chiederanno al ministro della Giustizia Carlo Nordio di spiegare quanto è accaduto e cosa intende far ... msn.com Delmastro verso le dimissioni da sottosegretario dopo il caso della Bisteccheria. Mica perché è stato condannato in primo grado. - facebook.com facebook Il sottosegretario Delmastro verso le dimissioni dopo il caso della Bisteccheria x.com