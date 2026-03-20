Caso Delmastro Meloni | Doveva stare più attento ma non si deve dimettere – Il video

Durante una conferenza a Bruxelles, il 20 marzo 2026, la premier ha commentato la vicenda Delmastro, affermando che la segretaria Schlein ha appreso la notizia dalla stampa mentre lei stessa l’aveva saputa solo da un mese. Ha aggiunto che Delmastro avrebbe dovuto essere più attento, ma ha anche specificato che non si dimetterà. La discussione riguarda quindi il ruolo e la gestione della vicenda da parte dei protagonisti.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 “Leggo che la segretaria Schlein sa dalla stampa che io sapevo questa cosa da un mese, il che mi diverte moltissimo, perché io scopro la vicenda Delmastro dalla stampa. Non so che cosa abbia letto Elly Schlein, ma sicuramente ha letto una fake news. A Delmastro viene contestato di aver preso delle quote in un ristorante con dei soci incensurati, e di aver, nel momento in cui ha scoperto che non uno dei soci, ma il padre di uno dei soci aveva problemi con la giustizia, ha venduto quelle quote. Il sottosegretario Delmastro forse avrebbe dovuto essere più accorto, ma lui, che è un signore che sta sotto scorta per il suo lavoro contro la criminalità organizzata, non può essere messo sullo stesso piano degli ambienti criminali, quindi manterrà il suo posto". 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Conte sul caso Delmastro: “Meloni lo faccia dimettere. La riforma serve per proteggersi dalle inchieste”“Un fatto gravissimo”, così il presidente del M5s Giuseppe Conte ha definito la vicenda della società che Andrea Delmastro Delle Vedove,... Caso Delmastro, Elly Schlein: “Meloni prenda posizione prima del referendum, non dopo”. Conte: “Lo faccia dimettere”“Gli italiani hanno il diritto ad avere una presa di posizione chiara di Giorgia Meloni, ma non dopo il referendum, la pretendiamo subito”. Contenuti e approfondimenti su Caso Delmastro Temi più discussi: Serracchiani: Meloni chiarisca se sapeva del caso Delmastro e pretenda le dimissioni; Caso Delmastro, Schlein: Meloni prenda posizione prima del referendum. Lui si difende; Gli atti su Delmastro in Antimafia. Schlein: Meloni spieghi prima del referendum; Delmastro in foto con l’amico di Senese. Il silenzio di Meloni. Caso Delmastro, Meloni: Doveva stare più attento, ma non si deve dimettere(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 Leggo che la segretaria Schlein sa dalla stampa che io sapevo questa cosa da un mese, il che mi diverte moltissimo, perché io scopro la vicenda Delmastro dall ... msn.com Caso Delmastro, atti dell'inchiesta all'Antimafia. Meloni: Il sottosegretario resta al suo postoDelmastro resta al suo posto? Sì. Risponde così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chi, al termine del Consiglio Ue del 19 marzo, le chiede del futuro del sottosegretario alla giustizia An ... msn.com Caso Delmastro, Lirio Abbate: "In società con la figlia di un prestanome di un boss" #lariachetira x.com Caso Delmastro, Meloni: Doveva stare più attento, ma non si deve dimettere - facebook.com facebook