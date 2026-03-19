Caso Delmastro le opposizioni chiedono le dimissioni | Meloni intervenga prima del referendum

Le opposizioni hanno chiesto le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e hanno invitato la presidente del Consiglio a intervenire prima del referendum sulla giustizia. La richiesta è stata espressa da più forze politiche, che hanno fatto un appello affinché Meloni si pronunci sulla vicenda. La questione è diventata oggetto di discussione politica in vista della consultazione referendaria.

Un coro all’unisono. Le opposizioni chiedono le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e chiedono alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, di prendere posizione prima del referendum sulla giustizia. Appelli che, per il momento, vengono ignorati dallo stesso sottosegretario così come dalla presidente del Consiglio, leader anche del partito di cui fa parte Delmastro. La maggioranza prova così, puntando sul silenzio, a far rientrare il caso del sottosegretario e della società da lui aperta con la figlia di un prestanome di un clan. Da Conte a Bonelli, le opposizioni chiedono le dimissioni di Delmastro. Il leader dei 5 Stelle, Giuseppe Conte, non ha dubbi: Delmastro “si deve assolutamente dimettere”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Caso Delmastro, le opposizioni chiedono le dimissioni: “Meloni intervenga prima del referendum” Articoli correlati Niscemi, Musumeci disponibile a riferire in Parlamento. Ma le opposizioni vogliono Meloni in Aula e chiedono le dimissioni del ministroIl ministro Nello Musumeci ha dato la disponibilità a riferire in Aula alla Camera il 4 febbraio sulla tragedia di Niscemi. Schlein incalza Meloni sul caso-Delmastro: «Prenda posizione prima del referendum»Opposizioni all’attacco di Andrea Delmastro e Giorgia Meloni, dopo che sono venuti alla luce rapporti d’affari del sottosegretario alla Giustizia con... Approfondimenti e contenuti su Caso Delmastro Temi più discussi: Caso Delmastro: le opposizioni chiedono chiarimenti sui rapporti con i Caroccia; Delmastro imbarazza FdI. E l’opposizione porta il caso in Antimafia; Il ristorante e la figlia del boss, Delmastro ancora nei guai: il caso finisce in Antimafia; Caso Andrea Delmastro, gli atti dell'inchiesta sui ristoranti del clan sono già in Antimafia. Ristorante del mafioso, bufera sul sottosegretario Delmastro: Meloni chiede spiegazioniLa vicenda è talmente delicata che, secondo il Fatto Quotidiano, che ha svelato il caso, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe chiamato direttamente il sottosegretario Delmastro per avere ... tg.la7.it Delmastro, scoppia il caso che mette in difficoltà il Governo a pochi giorni dal referendumCaso Delmastro: sottosegretario alla Giustizia coinvolto in società legata al clan Senese, polemiche politiche e richieste dimissioni prima del referendum sulla giustizia in Italia ... tag24.it Referendum, la spinta di FdI a Roma (nonostante il caso Delmastro). Fabio Rampelli: «I magistrati siano al servizio del popolo» x.com Il deputato di Avs e portavoce di Europa Verde annuncia un’interpellanza al governo: “Servono ristori certi, non possiamo lasciare soli i sindaci”. E sul caso Delmastro: "Di una gravità inaudita" - facebook.com facebook