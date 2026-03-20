Delmastro Meloni | Resta al suo posto Ma le opposizioni insistono | Dimissioni

Giorgia Meloni ha dichiarato che Andrea Delmastro rimarrà al suo posto, respingendo le richieste di dimissioni da parte delle opposizioni. Il caso coinvolge il sottosegretario alla Giustizia e ha suscitato un acceso dibattito politico. Non ci sono state ancora decisioni ufficiali o modifiche nella posizione di Delmastro. Le opposizioni continuano a chiedere le sue dimissioni senza ottenere risposte ufficiali.

Giorgia Meloni interviene sul nuovo caso che ha travolto Andrea Delmastro ed esclude possibili dimissioni del sottosegretario alla Giustizia. La presidente del Consiglio ne ha parlato nelle scorse ore in un punto stampa al termine del Consiglio europeo a Bruxelles. A chi le chiedeva se il deputato di Fratelli d’Italia resta al suo posto la premier ha risposto di sì senza esitazioni. Delmastro è finito nella bufera per la sua partecipazione a una società, che gestisce un ristorante di Roma, di cui faceva parte anche la figlia di Mauro Caroccia, condannato per i suoi rapporti col clan Senese. La Bisteccheria D’Italia – (photo by Cecilia FabianoLaPresse) Meloni: “Delmastro ha subito venduto quote società ristorante”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delmastro, Meloni: “Resta al suo posto”. Ma le opposizioni insistono: “Dimissioni” Articoli correlati Leggi anche: Caso Delmastro, le opposizioni chiedono le dimissioni: “Meloni intervenga prima del referendum” Leggi anche: Caso Delmastro, Giorgia Meloni: “Il sottosegretario resta al suo posto. Da Elly Schlein solo fake news” Contenuti utili per approfondire Delmastro Meloni Resta al suo posto Ma... Temi più discussi: Resta al suo posto, Meloni difende Delmastro. E il caso arriva all'Antimafia; Delmastro imbarazza FdI. E l’opposizione porta il caso in Antimafia; Delmastro in foto con l’amico di Senese. Il silenzio di Meloni; Ristorante del mafioso, bufera sul sottosegretario Delmastro: Meloni chiede spiegazioni. Caso Delmastro, atti dell'inchiesta all'Antimafia. Meloni: Il sottosegretario resta al suo postoDelmastro resta al suo posto? Sì. Risponde così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a chi, al termine del Consiglio Ue del 19 marzo, le chiede del futuro del sottosegretario alla giustizia An ... msn.com «Resta al suo posto», Meloni difende Delmastro. E il caso arriva all'AntimafiaROMA Andrea Delmastro resta al suo posto? «Sì». Giorgia Meloni respinge, almeno per ora, le richieste di dimissioni che Schlein, Conte e tutte le opposizioni chiedono a ... ilmattino.it Leggi l’intervista del nostro Roberto Scarpinato a La Stampa. Ecco il testo integrale Alla “svista”, alla “superficialità” del sottosegretario alla Giustizia Delmastro, il senatore pentastellato Roberto Scarpinato, ex magistrato da sempre in prima linea nella l - facebook.com facebook Caso Delmastro, Lirio Abbate: "In società con la figlia di un prestanome di un boss" #lariachetira x.com