Si accende loscontro politico attorno al caso che coinvolge Andrea Delmastro, al centro di un acceso dibattito sia parlamentare sia all’interno della Commissione Antimafia.La vicenda, rilanciata da un’inchiesta giudiziaria, intreccia questioni politiche, rapporti societari e possibili legami con ambienti legati alla criminalità organizzata. Il nodo principale riguarda una società di ristorazione connessa, secondo quanto emerso, a Mauro Caroccia, già condannato per intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa. In particolare,l’attenzione si concentra sul passaggio di quote societarie e sui rapporti tra Delmastro e la figlia di Caroccia,che avrebbe assunto un ruolo nella gestione di una delle attività coinvolte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Delmastro, scontro sull’attesa per l’audizione della commissione Antimafia

Articoli correlati

Caso Delmastro, le opposizioni: “Commissione Antimafia indaghi sul sottosegretario e i rapporti Caroccia-Senese’“Si dimetta“, “la Commissioni antimafia indaghi”, “la premier Meloni spieghi subiti”.

Delmastro (e big di FdI in Piemonte) era in società con la figlia del prestanome del clan Senese. I 5 Stelle: “Subito il caso in commissione Antimafia”Non bastava la condanna a 8 mesi per rivelazione di segreto d’ufficio sul caso Cospito.

Tutti gli aggiornamenti su Caso Delmastro

Temi più discussi: Caso Delmastro, il ristorante e i rapporti con i Caroccia: cosa sappiamo finora; Delmastro, scontro nell'Antimafia: il futuro del sottosegretario rimane in bilico. L'opposizione: Le cene alla Bisteccheria pagate con soldi pubblici?; Gli atti di Delmastro in Antimafia. Meloni: 'Il sottosegretario resta al suo posto'; Caso Delmastro, crepe nel centrodestra. La Lega chiede chiarimenti sulle quote di Chiorino.

Delmastro, scontro nell’Antimafia: il futuro del sottosegretario rimane in bilico. L’opposizione: «Le cene alla Bisteccheria pagate con soldi pubblici?»Al centro del caso la società di ristorazione tra il sottosegretario alla Giustizia Delmastro e la figlia di Mauro Caroccia, condannato per intestazione fittizia di beni con l’aggravante mafiosa. Inte ... roma.corriere.it

Caso Delmastro, gli atti in Commissione Antimafia. Meloni: Il sottosegretario alla Giustizia resta al suo postoLo scontro sul referendum si sposta sul caso che tira in ballo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, e i suoi presunti affari con la figlia di Mauro Caroccia, condannato in via definiti ... affaritaliani.it

Il caso Andrea Delmastro non è più “in bilico”: è un problema politico serio. Se anche solo una parte delle ricostruzioni fosse confermata, saremmo davanti a un quadro inaccettabile: rapporti opachi, intrecci discutibili e il sospetto – gravissimo – dell’utilizzo di ri facebook

#inonda Caso Delmastro, Galimberti: "Questo governo ha una logica del clan, e nel clan non si manda via nessuno...". x.com