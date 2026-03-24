Nell’ambito dell’inchiesta sul sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro sono venute fuori nuove indiscrezioni, a quanto pare Mauro Caroccia risulterebbe essere stato un suo dipendente nell’attività di ristorazione Emergononuovi elementi nel caso che coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro,già al centro di polemiche politiche e accertamenti giudiziari. Secondo quanto emerso nell’ambito dell’inchiesta delCorriere della sera, denominata “Affari di famiglia”,Mauro Caroccia, già noto alle cronache giudiziarie, sarebbe stato coinvolto come dipendente in un’attività di ristorazione legata allo stesso Delmastro. Caroccia è stato condannato per intestazione fittizia di beni con aggravante mafiosa, elemento che rende particolarmente delicata la vicenda. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Caso Delmastro, emersi nuovi elementi: Caroccia suo dipendente nell’attività del ristorante

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