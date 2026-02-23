Carmelo Cinturrino fermato il poliziotto accusato di omicidio volontario del pusher di Rogoredo Il pm | Contro di lui testimoni e analisi

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia, è stato fermato questa mattina per l’omicidio di un pusher avvenuto a Rogoredo. La causa del fermo risiede nelle testimonianze raccolte e nelle analisi forensi condotte sulla scena del delitto. Gli investigatori hanno trovato elementi che collegano l’agente al fatto, anche grazie a alcune intercettazioni. La procura ha disposto il fermo per procedere con ulteriori verifiche e chiarire le responsabilità. La vicenda continua a richiamare l’attenzione pubblica.

Carmelo Cinturrino, assistente capo di polizia accusato dell'omicidio volontario di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo, è stato fermato stamattina su disposizione della Procura di Milano. Il fermo si fonda «sugli approfondimenti investigativi» della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica e in particolare - si legge nel comunicato stampa della Procura guidata da Marcello Viola - «sulle risultanze di sommarie informazioni testimoniali, interrogatori, analisi delle telecamere e dispositivi telefonici e accertamenti di natura tecnico scientifica, che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'evento». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Rogoredo, fermato il poliziotto Carmelo Cinturrino per omicidio volontario

