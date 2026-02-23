omicidio rogoredo il doppio volto di cinturrino tra arresti sospetti e pressioni sui pusher

Cinturrino, 41 anni di Messina, è coinvolto in un caso di omicidio a Rogoredo, legato a sospetti di traffico di droga. La sua presenza nel quartiere ha sollevato dubbi sulla sua reale attività, mentre le indagini si concentrano su possibili pressioni esercitate sui pusher locali. La sua lunga permanenza a Milano e il ruolo nel commissariato Mecenate alimentano le ipotesi di un doppio comportamento. La vicenda prosegue con le verifiche in corso.

Quarantuno anni, originario di Messina, da sedici in servizio a Milano, Cinturrino era in forza al commissariato Mecenate. Nel primo interrogatorio del 26 gennaio, dopo l’uccisione di Mansouri, avrebbe rivendicato la sua linea dura contro pusher e delinquenti. Si sarebbe vantato di una profonda conoscenza del boschetto di Rogoredo e di oltre quaranta arresti effettuati solo nel 2025, parlando anche di premi e riconoscimenti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

