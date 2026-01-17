La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un’officina meccanica a Capua per smaltimento illecito di rifiuti. L’intervento si inserisce nelle attività di controllo e contrasto alle pratiche illecite che minacciano l’ambiente nella zona della Terra dei Fuochi. L’operazione evidenzia l’impegno delle autorità nel tutelare la salute pubblica e preservare il territorio da attività dannose e non autorizzate.

Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue l’attività di controllo e contrasto agli illeciti ambientali in Terra dei Fuochi da parte della Polizia Provinciale di Caserta. Nel corso di un servizio svolto nel territorio comunale di Capua, gli agenti della Polizia Provinciale, diretti dal colonnello Biagio Chiariello, con il supporto dei militari dell’Esercito Italiano dell’VIII Reggimento “Campania”, hanno sottoposto a verifica un’attività di meccatronica ubicata nel rione Sant’Agata. Il titolare dell’esercizio, un uomo di circa sessant’anni residente in zona e con precedenti di polizia per ricettazione, ha esibito documentazione relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti risultata irregolare. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO/ Smaltimento illecito di rifiuti: sequestrata un’officina meccanica a Capua

